فيروس كورونا يهدد مستقبل مئات الآلاف من العاملين بقطاع السياحة.. فيديو

كشفت بسمة فؤاد الكاتب الصحفية المتخصصة في القطاع السياحي، حجم معاناة قطاع السياحة المصري من أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقالت بسمة فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لإنقاذ قطاع السياحة، وهناك من استجاب ومن لم يستجب، مشيرة إلى أن هناك مئات الآلاف من العاملين في القطاع حياتهم مهددة.





وأضافت أن قطاع السياحة آخر القطاعات التي تتعافى من أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قطاع السياحة فيه أموال تكفي 6 أشهر قادمة.





وأكدت أن الحل أن القطاع "يشيل نفسه بنفسه"، مطالبة أصحاب الشركات بتحمل مسئوليتهم تجاه العاملين في السياحة.





وأشارت إلى أن قطاع السياحة الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد.