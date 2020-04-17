في مقدمتهم محمد أبو العينين.. رجال الأعمال يستجيبون لـ حقائق وأسرار ويرسلون مساعدات لـ المعتمدية

كشف الكاتب الصحفي مصطفى أحمد من المعتمدية، أن هناك مساعدات كبيرة وصلت المعتمدية بعد حلقة برنامج " حقائق وأسرار " الأسبوع الماضي، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال قدموا مساعدات.





وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن أهالي المعتمدية استجابوا للعزل، ووصل على أرض الواقع ألفي كرتونة من رجل الأعمال المهندس محمد الأمين وألفي كرتونة من فينوس وألف شنطة من رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين





وأكمل أن كل ما يصل لنا يذهب لمعهد الأزهر، وهناك لجنة عمليات تقوم بعملية التوزيع بشكل مستمر وتعمل من 10 صباحا إلى 12 منتصف الليل.





وأنهى أن الأهالي يشكرون البرنامج على كل ما يقدمه ودعواته لرجال الأعمال تقديم يد العون للمعتمدية.