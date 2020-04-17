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ديني

الأوقاف تنشئ إدارة للدعوة الإلكترونية قبل رمضان.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:15 م
محمود ضاحي
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة ، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية ، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشئون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن .

وأكد وزير الأوقاف أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة ، بل سيكون عملها مستمرا ، وسيتم التوسع فيه وصولًا بهذه الإدارة إلى إدارة عامة ، فإدارة مركزية ، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة ، نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات ، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.

وأضاف وزير الأوقاف إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن ضوابط التقدم لشغل مدير إدارة الدعوة الإلكترونية على مستوى المديريات الإقليمية ، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل من يشغلون هذه الإدارات ، كما سيتم الاستفادة في ذلك بجميع الأئمة والواعظات ممن اجتازوا بتفوق دورات الحاسب الآلي ودورات السوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل ، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .

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