البحوث الزراعية: القيادة السياسية توصي بمزارعي القمح

أكد محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية، أن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح ، مشيرا إلى ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقمح نظرا لأهميته لمصر. اهتماما





وأضاف في حواره الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد »، اليوم الجمعة، أن القمح المحصول الأول على مستوى العالم ويدخل في كل أنواع الأطعمة.





وأكد مدير مركز البحوث الزراعية، أن مبيعات محصول القمح ستصل إلى 9 ملايين طن العام الحالي، قائلا: "بالفعل وصلنا في هذه اللحظة إلى 3 ملايين طن ونحن في بداية الحصاد".









وأشار إلى أن القيادة السياسية «بتوصي» على المزارع، لافتا إلى أن محصول العام الحالي من القمح رائع جدا.











