للحصول على بشرة متألقة.. سكراب الشوفان بالشاى الأخضر

مكونات سكراب الشوفان:

دقيق الشوفان

شاي أخضر

عسل

طريقة عمل سكراب الشوفان:



- اخلطي ملعقة صغيرة من الشوفان والشاي الأخضر مع ½ ملعقة صغيرة من العسل.

- افردى طبقة رقيقة من السكراب على الوجه، وبعد مرور بضع دقائق افركيه ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.