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مرأة

للحصول على بشرة متألقة.. سكراب الشوفان بالشاى الأخضر

السبت 18/أبريل/2020 - 01:00 ص
سكراب الشوفان بالشاى
سكراب الشوفان بالشاى الأخضر
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اسماء محمد
يعمل سكراب الشوفان والشاي الاخضر على ازالة اثار التلوث والأتربة والشمس من البشرة ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة مما يمنح البشرة مظهرا اكثر اشراقا وتألقا.

عرض موقع " boldsky" خطوات عمل سكراب الشوفان والشاى الأخضر للحصول على بشرة مشرقة ممتلئة بالنضارة.
مكونات سكراب الشوفان:
دقيق الشوفان 
شاي أخضر 
عسل 

طريقة عمل سكراب الشوفان:
- اخلطي ملعقة صغيرة من الشوفان والشاي الأخضر مع ½ ملعقة صغيرة من العسل. 
- افردى طبقة رقيقة من السكراب على الوجه، وبعد مرور بضع دقائق افركيه ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر. 
- قومي بتجفيف البشرة بمنشفة قطنية ثم ضعى الكريم المرطب.
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