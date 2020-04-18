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أخبار العالم

وفاة كبير موظفي الرئاسة في نيجيريا بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مكتب الرئاسة النيجيرية، اليوم السبت، وفاة كبير موظفي الرئاسة في البلاد، بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وأودى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وسجلت الدول الأفريقية ما مجموعه 19343 إصابة.

من جانبه، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن أفريقيا لا تزال قادرة على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك رايان: "أعتقد أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق أكثر مما قد يتوقعه الناس في الخارج".




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