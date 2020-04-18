تبدأ بـ59 ألف جنيه...أرخص 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية

تسبب تفشي ظهور فيروس كورونا في إجبار العالم على الجلوس داخل المنزل مما أدي ذلك إلى وجود شلل تام في عملية البيع والشراء في سوق السيارات خاصة المستعمل، وذلك بعد توقف سوق السيارات وبعض المعارض التي تعمل السيارات المستعملة ، والكسر زيرو .

وإذا كنت تنوى شراء سيارة في هذا الوقت سنقدم لك أرخص 5 سيارات مستعملة في سوق ربما تلبي احتياجاتك.

سوزوكي سويفت 2000

تعتبر السيارة السوزوكي سويفت من أكثر السيارات التي تلقى رواجا في سوق السيارات المستعمل بسبب سعرها خاصة للمبتدئين في القيادة وتقدر سعر سوزوكي سويف موديل 2000 ، موتور سعة 1300 سي سي 59.000 جنيه ،ناقل حركة أتوماتيك ، 68 حصان

شيفروليه أفيو 2006

سعر هذه السيارة 105 ألف جنيه تتمتع هذه السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 103 حصان ،مع سعة 1.6 لتر وناقل حركة اوتوماتيكي .

بي واي دي 2018

سعر السيارة 150 ألف والسعة الداخلية لمحرك السيارة هي 1500 CC ، كما يمتلك المحرك عدد 16 صباب و 4 سلندرات مزود بخاصية الحقن الإلكتروني للوقود أثناء السير على سرعات عالية.

كما لديها ناقل حركة خاص بها من نوع اليدوي الغير اوتوماتيك كما يأتي يعدد خمس نقلات أو خمس سرعات حيث تستطيع السيارة الوصول من خلال تلك السرعات إلى 180 كيلو.

تتمتع بقوة المحرك تبلغ 108 حصان و عزمه الأقصى يصل إلي 145 نيوتن و ذلك عند الوصول إلي أعلى معدل من الدورانات وهو 5800 لفة في الدقيقة الواحدة.

شيفروليه لانوس 2014

تم تسعير شيفروليه لانوس 2014 بسعر 120 ألف جنيه، وهي صاحبة المحرك سعة 1500 سي سي، مع محرك بقوة 86 حصانا، كما يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 132 نيوتن لكل متر أثناء دوران المحرك، بناقل سرعات يدوي من 5 سرعات، و تعمل بالدفع الأمامي.

ميتسوبيشي لانسر 2005

من أكثر السيارات انتشارا في سوق المستعمل هي ميتسوبيشي لانسر 2005 ، 1600 سي سي. وتعتبر ميتسوبيشي لانسر إحدى أقوى السيارات الخاصة بشركة ميتسوبيشي من حيث كثرة طلب الشراء ،ناقل المحرك أوتوماتيك ، بقوة 88 حصان .



