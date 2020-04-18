الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة: غير مساحات السيارة مرة كل عام

كشفت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة عن التوقيت المثالي لاستبدال مساحات زجاج السيارات والتي مصنوعة من المطاط الأسود .

وقالت الهيئة أن الوقت المناسب لتغيير المساحات هو مرة كل عام والسبب هو تأثر مطاط المساحات بتأثر عومال المناخ كالمطر والسقيع واشعة الشمس والحرارة كذلك الإتساخات والرواسب .





ويعتبر النصل المطاطي للمساحة هو خليط من المطاط الطبيعي والصناعي والسبب ه تأثير العوامل الخارجية فضلا عن الحشرات الموجودة على زجاج السيارات .

كما نصح عدد من خبراء السلامة أنه يجب الابتعاد عن استخدام المذيبات القوية للتنظيف والتي توثر على سلامة وكف اءة مساحات الزجاج .

كما يمكنك ان تجعل عمر سيارتك أطول وأن تتمتع بقيادتها بشكل أفضل، إذا استثمرت بعض الوقت والمال في صيانتها والمحافظة عليها، غير أنك يجب أن تعلم ما الذي يحتاج لصيانة دورية وما العوامل التي تتحكم في عمر سيارتك.