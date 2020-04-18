معاينة منطقة الخفافيش بالقليوبية.. وسر خلطة «العجوة وسم اللانيت» لمواجهتها والقضاء عليها ..صور

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه كلف غريب أحمد، رئيس مركز شبين القناطر، بحصر المنازل المهجورة والقديمة بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش؛ لمواجهة انتشار الخفافيش بالقرية، والتأكد من خلو القرية بالكامل منها، إضافةً إلى العمل على وضع آلية جادة للتعامل الفوري مع الخفافيش.





وأضاف المحافظ، أن هناك لجنة رباعية من "الطب البيطري، والزراعة، والبيئة، ومركز بحوث الحيوانات الضارة" ستتوجه للمنطقة لمعاينة الموقع والتخلص التام من الخفافيش ومنع ظهورها مرة أخرى.





وأشار محافظ القليوبية إلى أنه لم يرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة ظهور الخفافيش بقرية الحزانية وجارى تطهير وتعقيم المنطقة بعد القضاء على الخفافيش.





من جانبه، أكد أسامة دسوقى، رئيس الوحدة المحلية بالقشيش، أن الوحدة واصلت أعمال التصدي لانتشار الخفافيش بالمنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة، مشيرا إلى أنه جرى التخلص من عدد كبير منها من خلال استخدام خلطة جديدة من "العجوة وسم اللانيت"، حيث تبين بالبحث أن الخفافيش تميل إلى العجوة وسيتم وضع السم بها للقضاء عليها، إلى جانب خلطة الدخان والشطة التي اُستخدمت في المرحلة الأولى من المكافحة.





وتلقى غريب أحمد رئيس مركز شبين القناطر، بلاغا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية، بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور، وأنها بدأت خلال الفترة الأخيرة الخروج ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وجرى الدفع بفرق مكافحة أجرت تطهير للعقار الذي ظهرت به الخفافيش.





فى سياق متصل قام الأهالى بالاتصال بالأجهزة المعنية ومجلس مدينة شبين القناطر والذي تحرك على الفور لبذل جهود لمواجهة هذه الخفافيش والقضاء عليها خاصة في هذا التوقيت من انتشار فيروس كورونا.





وعن تفاصيل الواقعة، قال مازن جاد من أهالى القرية، "فوجئنا بظهور أعداد من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة منذ أكثر من ٢٠ سنة ولم يسكنه أو يدخله أحد طوال هذه السنوات"، مشيرا إلى أنه فور فتح المنزل انتقلت هذه الخفافيش إلى منزل آخر مهجور ملاصق له وعددهم خرافي بمعني الكلمة.





وأضاف "مازن"، أن هناك حالة من الرعب انتابت السكان خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وما تم إفادته بأن الخفافيش أحد أسبابه، مؤكدا أن الوحدة المحلية تعاملت مع الموقف وتم القضاء على عدد منهم.





وقال محمد أحمد، أحد سكان القرية، إننا كما نسمع عن أن المنزل المهجور مغلق منذ سنوات وتسكنه الحشرات والقوارض والثعابين ولكن لم نرَ اى خفافيش، مشيرا إلى أنه بمجرد فتح باب المنزل شاهدنا أعدادا كبيرة من الخفافيش تخرج، مؤكدا أن الناس تخاف الخروج من بيوتها والسير فى الشوارع بسبب الخفافيش.





وطالب عادل محمود، الأجهزة المعنية بسرعة التحرك للقضاء على هذه الخفافيش والقضاء عليها قبل أن تنتقل إلى المنازل المجاورة مما يصعب السيطرة عليها قائلا " الكل خايف يخرج وقاعد فى بيته مش كفاية كورونا كمان خفافيش".



