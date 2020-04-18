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الطب البيطري: الخفافيش الموجودة في مصر تختلف عن الناقلة لفيروس كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 01:40 ص
ظهور الخفافيش بالقليبوبية
ظهور الخفافيش بالقليبوبية
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اسراء صبري

قال الدكتور علاء مرشدي، عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، إن الخفاش يمكن أن ينقل عدد من الفيروسات للإنسان، لافتا إلي أن الخفاش كائن وسيط يقوم بنقل الامراض متابعا: "لا نستهون بالخفاش". 

وأوضح علاء مرشدي، خلال اتصال هاتفي  ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الخفاش يمكن أن يكون حامل لفيروس ما ثم يقوم بنقل الامراض إلي حيوانات الانسان بيتعامل معها مما يؤدى إلي انتقال المرض إلي الانسان، مشيرا إلي أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين الخفافيش في الصين ومصر.


واضاف عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، أن الخفاش ينقل العدوى للإنسان عن طريق التعامل مع مواد غائية أو زراعية، وضحا:"غسيل الطعام وتطهيرة يكفي لقتل أي فيروسات، لافتا إلي أن الشمس بتقتل الفيروس ايضا.

وأكد علاء مرشدي، علي أن أنواع الخفافيش الموجودة في مصر تختلف تماما عن الناقلة لفيروس كورونا فى الصين.
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