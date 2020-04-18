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توك شو

شاهد.. دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة في علاج فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:50 ص
تجارب سريرية
تجارب سريرية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، للقاح أمريكي جديد لعلاج فيروس كورونا، بمساعدة جامعة شيكاغو التي أجرت أكثر من تجربة سريرية للاختبار.

ولفت التقرير إلى أنه تم عمل التجارب السريرية على اثنين من المرضى، وأثبت فعاليته في شفاء 121 حالة مصابة بكورونا.

وعلى الرغم من نجاح اللقاح بشكل جزئي على الكثير من الحالات، إلا أن بعض الخبراء يرون أنه من السابق لأوانه الحكم على فعالية اللقاح واعتماده بشكل رسمي.

وسجلت أمريكا أكثر من 32 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2257 حالة وفاة إضافية، في يوم الخميس، حسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبموجب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، هناك ما لا يقل عن 670,353 إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، فيما توفي ما لا يقل عن 33101 شخص في البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وفي غضون الأيام القادمة، مع بدء الولايات المتحدة في تضمين "الوفيات المحتملة" في حساباتها، وكذلك وحدة جامعة جونز هوبكنز، فإنه من المحتمل أن تظهر تغييرات تنعكس في هيئة ارتفاعات متطردة في عدد الوفيات.

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، إضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.

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