زاهي حواس يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن دعمه الكامل لشباب مبادرة 1000 كاتب، وأعرب عن سعادته بحملة المبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.





وأشاد حواس، بما تقدمه الحملة من أنشطة متنوعة لدعم الشباب في مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغناء وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيرة" ووجه دعوة لكافة شرائح المجتمع بدعم الحملة والمبادرة.



