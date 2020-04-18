AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

زاهي حواس يتبنى مبادرة "1000 كاتب" لدعم الدولة في مكافحة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن دعمه الكامل لشباب مبادرة 1000 كاتب، وأعرب عن سعادته بحملة المبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد حواس، بما تقدمه الحملة من أنشطة متنوعة لدعم الشباب في مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغناء وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيرة" ووجه دعوة لكافة شرائح المجتمع بدعم الحملة والمبادرة.

وتهدف الحملة إلى توعية الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، عن طريق وضع برنامج أنشطة مختلفة لدعم وتحفيز الشباب خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يطالب «التربية والتعليم» بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية في المدارس ..فيديو

الفقي يشيد بدور مركز حواس للمصريات في تصحيح الأفكار المغلوطة.. صور

زاهى حواس: مصر تمتلك أكبر متحف فى العالم.. فيديو

مركز زاهي حواس للمصريات يختتم دورة تدريبية مع متحف رشيد القومي.. صور

برلماني: بث محاضرات "حواس" بماسبيرو والفضائيات أكبر دعاية للسياحة عالميا

زاهي حواس يبحث عن مقبرة تحتمس الثاني ورمسيس الثامن وملكات وأُمراء وأميرات الأسرة 18 بوادي الملوك

ترشيحاتنا

سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا بالصدفة البحتة.. تفاصيل

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

باحثون بجامعة كامبريدج: تفشي فيروس كورونا بدأ في 13 سبتمبر الماضي

مفاجأة غير سارة.. باحثون أمريكيون يكشفون حقيقة كورونا

بن عيادة لـ صدى البلد: لا أخشى فشل التجربة الجزائرية في مصر.. وبن شرقي الأفضل بأفريقيا

استشارى أوبئة: خصائص كورونا تشير إلى أنه مخلق معمليا والصين تضررت منه اقتصاديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و غريبة .. شاهد أبرز إطلالات نيللى كريم بعد تصدرها التريند

فريق طبي ينجح في استئصال ورم على الحبل الشوكي لسيدة تعاني من شلل بالأطراف

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة