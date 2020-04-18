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محافظات

حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية

السبت 18/أبريل/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه على مدار يومى امس الجمعه واليوم السبت  استمرت اعمال التطهير والتعقيم لمواقف السيارات العمومية بمراكز ومدن المحافظة اضافه الى تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والاداريه والشوارع والميادين.

 جاء إستمرارا لتفعيل تنفيذ قرارات وتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء المتعلقة  بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.

واشار المحافظ بان اعمال التطهير والتعقيم تشمل ايضا اماكن التجمعات والمنشآت والشوارع  بالقرى ولا تقتصر على المدن فقط، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا حرصا على الصحة العامة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم بنطاق المحافظة مضيفا  انه كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استغلال أيام العطلات والإجازات، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لكافه أماكن التجمعات.
واشار  انه اكد على تركيز التطهير والتعقيم لمواقف السيارات باعتبارها تستقبل اعداد متنوعة وكبيرة من المواطنين من كافة الانحاء مما يقتضى تكثيف اعمال التطهير والتعقيم لها  بالاضافه لكافة المنشآت والوحدات الإدارية  بنطاق المحافظة مشيرا إلى أن ايام الاجازات والعطلات  هى فرصة تتيح لفرق التطهير والتعقيم  أداء اعمالها دون ايه معوقات.

واضاف أنه يتابع شخصيا التنفيذ الكامل  لكافه الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق والتواصل مع  الغرف الفرعية  بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  مؤكدا على تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية فى هذا الشأن، بالتعاون مع مديريتى  الشئون الصحية والطب البيطرى والمجتمع المدنى نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.
حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية
حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية
حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية
حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية
حملات مكثفة لتعقيم وتطهير مواقف السيارات العمومية بالدقهلية
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