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أخبار العالم

1140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:04 م
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
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على صالح
أعلنت السلطات في هولندا تسجيل 1140 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا COVID-19 و 142 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 

تجاوزت حصيلة القتلى من الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا 20000 شخص، وفقًا لاحصاءات الجامعة، فيما لم تؤكد وزارة الصحة في البلاد هذه الأرقام في وقت لاحق اليوم.

وسجلت الولايات المتحدة 31905 حالات جديدة لـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 3857 حالة وفاة جديدة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة الآن 37055 شخصًا ، بينما وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 701610.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.25 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم ، ما أدى إلى أكثر من 154000 حالة وفاة، وفقًا لنفس الجامعة
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