الوداي الجديد تبدأ خطة رصف طريق المطار - الموهوب

أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن البدء في أعمال رصف الطريق الدائري ( المطار - الموهوب)، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل مدينة موط وقراها، لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامة الطرق الداخلية، مشيراَ إلى أنه تم البدء في أعمال فرد التربة الرملية لمسافة 55 كيلو مترًا.





كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تابع أعمال الرصف بطريق البرمودى الرابط بين مركزى الخارجة وباريس، والذى يجرى توسعته وازدواجه بطول 4 كم، حيث تمت إزالة الدورانات فى الطريق، وجعله بشكل مستقيم لتمكين سائقى السيارات من الرؤية، وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الراحة والطمأنينة لهم.





ووجه الزملوط بضرورة الالتزام بمقاييس الجودة فى أداء الأعمال وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان، مشددا بضرورة انتهاء كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

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من جانب آخر تفقد المحافظ الأسبوع الماضى مسرح وسينما قصر ثقافة موط بالداخلة، وذلك فى إطار جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، حيث يقام المشروع على مساحة 1200 م٢ وتم تطويره ورفع كفاءته ليصبح قصر متعدد الأنشطة.





ويشتمل المشروع على مسرح كبير وصالة عرض سينمائى بسعة ٦٥٠ كرسيا، ويشمل ٤ قاعات للفنون التشكيلية والمواهب والأطفال وعدد ٢ مكتبة واحدة للأطفال وأخرى عامة للكبار بالإضافة إلى نادى للتكنولوجيا واستراحات لاستقبال الفرق الفنية المشاركة فى الاحتفالات بجانب مكاتب إدارية للعاملين.