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نشات الديهي: تقرير ستاندرد أند بورز شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

السبت 18/أبريل/2020 - 08:15 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جهات التصنيف الدولية، قامت بمراجعة إمكانيات وتصنيف الدول على مستوى 47 دولة بينهم 35 دولة تغيير تصنيفها نتيجة تأثرها بأزمة كورونا، وهناك 12 دولة لم تتأثر بينهم مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن تقرير المؤسسة الائتمانية "ستاندرد اند بورز" أبقى على التصنيف الائتماني لمصر بنمو 2%، بالإضافة إلى نظرة إيجابية للاقتصاد المصري.

واعتبر "الديهي"، أن هذا التقرير شهادة ثقة  بالاقتصاد المصري، وشهادة ثقة في المجموعة المالية في مصر.

وتابع، أن هناك حالة تناغم نادر وتنسيق غير مسبوق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمجموعة الاقتصادية في مصر، معقبًا للمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي: "شكرًا أنتو سترتونا وشرفتونا، البلد واقفة وصالبة طولها بسبب إجراءات الاصلاح الاقتصادي، ولولا الإصلاح لكنا أفلسنا واتفضحنا".

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