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محافظات

صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 09:30 م
حفلة شواء بالغردقة
حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئ خفي لتجمعات المواطنين
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ابراهيم جادالله

شكل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لجنة من الجهات المعنية المختلفة بمشاركة الوحدات المحلية للمدن للمرور على الاراضى الفضاء الواقعة على سواحل المدن والتى يمكن ان يرتادها المواطنون وليست شواطئا عامة لانه سبق صدور قرار بغلق الشواطئ العامة ولا يسمح لاحد بالدخول اليها.

 

ورصدت عدسة "صدى البلد" تواجد عدد من الشباب والفتيات وبعض الأسر على احد الشواطئ شمال مدينة الغردقة بالقرب من مرسى فلايك الصيد، وظهر بحوزتهم معدات خاصة بحفلات الشواء.

 

ومن المعروف عن هذا الشاطئ أنه يبعد مسافة كبيرة عن الشارع العمومى مما يجعله بعيدا عن أعين المارة، واصطحب رواد الشاطئ اليوم سياراتهم إلى ساحل البحر وكانت أصوات الموسيقى الصاخبة تخرج منها.

 

وسبق واعلن محافظ البحر الأحمر أنه قرر تعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية، ويخوت السفاري والمراكب الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار إجراء استباقي لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم، لافتًا إلى أن القرار يشمل أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، حيث لن يتم السماح بخروج أي رحلات بحرية اعتبارًا من الأحد الموافق 12 ابريل ولحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أنه مع بدء إنتشار كورونا في مختلف دول العالم، تم تسجيل إصابات به على متن بعض السفن والمراكب، وتم وضع بعضها قيد الحجر الصحي في كل من إيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين في مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.


وشدد المحافظ على إستمرار قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر خلال عيد شم النسيم، حيث سيتم التطبيق بحسم، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وتفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، عددا من الأكمنة والدوريات الأمنية بمدينة الغردقة، في أوقات مختلفة، حيث تفقد بعضها ليلًا، والبعض الآخر نهارًا، وذلك للتأكد من أن المواطنين القادمين إلى البحر الأحمر، هم من أبناء المحافظة، وليسوا قادمين للتنزه أو قضاء أعياد الربيع، حيث أنه غير مسموح بذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وكشف محافظ البحر الأحمر أنه خلال تفقده للكمين الموجود على مدخل أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة، وجه بعودة مجموعة من الشباب إلى القاهرة، بعدما اكتشف أنهم من أبناء محافظة القاهرة وليسوا من أبناء البحر الأحمر، وجاءوا لقضاء يوم شم النسيم في الغردقة، حيث وجه كلامه لهم قائلًا "لو مش خايفين على نفسكم، خافوا على أسركم وبلدكم، اتفضلوا روحوا مفيش احتفالات عندنا السنة دي، ولو اتكرر الموضوع دا هناخد إجراء حاسم ضدكم".


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صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد
صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد
صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد
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