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رياضة

رسميا.. مد تعليق النشاط الرياضي حتى 29 أبريل فى الجزائر

السبت 18/أبريل/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الجزائري، اليوم السبت، عن تمديد فترة تأجيل النشاط الرياضي في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الجزائر فأن جميع التدابير الوقائية المتخذة ستبقى سارية المفعول حتى يوم 29 أبريل الجاري، مشيرة إلى غلق المنشآت الرياضية وتأجيل كل المنافسات الرياضية،إلى جانب تأجيل المعسكرات الإعدادية للرياضيين والفرق الوطنية خارج الجزائر.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.


ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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