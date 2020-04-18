الصحة العالمية: شهر رمضان فرصة ذهبية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور عمر أبو العطا مسئول الترصد بـ منظمة الصحة العالمية، إن شهر رمضان فرصة ذهبية للتقليل التجمعات والاختلاط بين المواطنين في مصر بما يقلل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأضاف عمر ابو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «يجب الاستثمار في مصر بمجال البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء التجارب السريرية للتوصل إلى علاج له فعالية تجاه فيروس كورونا».
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وتابع عمر ابو العطا: «قمة المنحنى الوبائي يظهر بوجود انخفاض في معدلات العدوى او ثبات معدلات العدوى ولكننا لم نصل للذروة بعد، ولدينا فرصة ذهبية لتقليل معدلات العدوى في الفترة المقبلة».
وأكمل عمر ابو العطا: «ارقام الأعداد المصابين بفيروس كرورنا في مصر في تزايد مستمر ولكن بوتيرة منخفضة ونحن قادرون على تقليل عدد الإصابات كي لا نرهق المنظومة الصحية».