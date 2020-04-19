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سيارات

6 خطوات حافظ بها على سيارتك من الأعطال أيام الحظر

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

بعد أن أجبر فيروس كورونا الناس على الجلوس في المنازل اهتم خبراء السيارات بإعطاء النصائح لمالكي السيارات خاصة بعد توقف السيارات لفترات طويلة بسبب الحظر.


وفيما يلي سنقدّم لك 6 خطوات هامة تساعدك  في الحفاظ على سيارتك من الأعطال خاصة بعد فترات الحظر الطويلة، وفقا لما نشره موقع موتور 1 العالمي .


1 –  استخدم جراج للسيارة في هذا الوقت لأنه يوفر حماية للسيارة من الحرارة والرطوبة ومختلف العوامل الجوية.


2-  يجب أن تضع فرامل اليد دون تفعيل حتى لا تتلف وتتأكل فرامل اليد مع الوقت كما يحذ الخبراء من سرعة تآكل الفرامل المفعلة ولكن في حالة عدم تفعيلها تعيش لفترات أطول .

 

3- يجب رفع السيارة عن الأرض بمجموعة من الحوامل وذلك لرفع الإطارات والحفاظ عليها بشكل كبير.


4 – يجب أن تعلم أن ترك البطارية لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلفها وذلك بسبب استمرار عمل انظمة السيارة أثناء عدم تشغيلها.


5 -  يجب تغيير زيوت السيارة بسبب اختلاف كثافتها ولزوجتها عن النسب الأمثل للاستخدام خاصة أن زيت المحرك يحتوي على كيمائية .


6 –  يظل الوقود صالحا لمدة 12 شهرًا ولكن في حالة استمرار ركنها لفترات طويلة  يجب تزويدها بالوقود بشكل كامل.

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