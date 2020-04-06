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سيارات

تعرف على البطارية المناسبة لسيارتك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار

هناك بطاريات سيارات كثير انتشرت مؤخرا  فعندما تنوي في شراء بطارية جديدة تكون في حالة من الحيرة وبالأخص  إذا كانت لاتعرف خصائص كل بطارية معروضة سواء كانت سائلة او جافة . 

قبل ان نتحدث عن الفرق بين بطاريات السيارات "السائله او الجافه "يجب ان تعرف ان الافضل والمناسب لسيارتك هى البطاريه التى تتناسب مع الدينامو الموجود فى سياراتك من حيث القدره حيث تختلف قدرات البطاريات منها حيث تختلف قدرات كل بطاريه وفيما يلي نرصد أن قدران بطاريات السيارات الموجودة في السوق المصري :

بطارية 12 فولت 45 أمبير،بطارية 12 فولت 55 أمبير،بطارية 12 فولت 62 أمبير،بطارية 12 فولت 60 أمبير

بطارية 12 فولت 66 أمبير،بطارية 12 فولت 70 أمبير،بطارية 12 فولت 74 أمبير،بطارية 12 فولت 80 أمبير

وبالنسبة للعمر الأفتراضي للبطارية فسيكون خمس سنوات أو أقل بفترة بسيطة أيضا مع تشغيل السيارة بشكل دائم

حت يتم شحنها وتفريغ شحنتها .

 

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