بعد وفاة عزة العشماوي.. 5 مهام تنتظر الرئيسة الجديدة لمجلس الطفولة والأمومة

أكد المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إنه بعد وفاة الدكتورة عزة العشماوى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة التى عملت جاهدة لدعم الطفل والمرأة ،يكون هناك مسئولية كبيرة على رئيسة المجلس الجديدة .





وأضاف "الدنبوقى" لـ صدى البلد أنه من أهم المهام التى تواجه رئيسة المجلس القادمة هى :





أولًا:السعي لهيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة وحتمية استقلاله ، بحيث يتم إدارته بشكل حديث من خلال النزول إلى أرض الواقع والتحقيق في جميع القضايا وكتابة التقارير الخاصة وتقديمها للمجلس والجهات المختصة.





ثانيًا: تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد به بنود تنص على وجود لجنة خبراء اجتماعية ونفسية للتأكد من أوضاع الأسرة الحاضنة، إجراءات دفع النفقة، الاستضافة والتدخل القانوني وتقديم الدعم القانوني والنفسي.









ثالثًا: تفعيل ادارة خط النجده ١٦٠٠٠ وتسجيل البلاغات ورصد الانتهاكات وتحقيقها وبناء كوادر من المحامين والمحاميات بمحافظات مصر المختلفه للتعامل مع قضايا الطفوله.





رابعا.. وجوب إنشاء تشريع قانون مناهضة التعذيب للأطفال والتعدي الأسري.





خامسا:تعديل الماده ٧ مكرر ( أ) من قانون الطفل وحذف جملة "حق التأديب الشريعي" لأنها تعد بابا خلفيا لممارسة العنف ضد الأطفال من جانب الأسرة، مع ضرورة النظر في مادة ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية، لأننا نواجه مشكلة في الجد والجدة بسبب سنهم وعدم قدرتهم على الاعتناء بالأطفال وأن أغلب المشكلات التي ظهرت على مدى الأعوام الماضية كان يرجع سببها النزاع والانفصال الأسري".





وشدد "مدير مركز المرأة" على أنه قبل صدور قرار الحضانة يجب صدور قرار مفصل عن الطرف الذي يطلب الحضانة يتمثل في القدرة على حماية ورعاية وتربية الطفل عملا بمبدأ المصلحة الفضلي للمحضون، مع حتمية النص علي مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وابناء الأسر المطلقه.