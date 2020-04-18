نجوم الفن يدعمون متضرري كورونا بـ أوبريت أنت اقوى

طرحت شركة إيجبت كاليندر"، الأوبريت الغنائي «أنت أقوى» والذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب.





ويشارك في الأوبريت أهم نجوم الفن في الوطن العربي، تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.





يشارك في أوبريت "أنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.



