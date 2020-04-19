على رأسها العملة الصعبة .. برلمانى يكشف 5 فؤائد لصندوق السياحة والآثار

أشاد حسين خاطر عضو مجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء فى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، الذى يهدف الى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.





وقال "خاطر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تضخ زيادات فى الموازنة العامة فهى التى تعمل على توفير العملة الصعبة إضافة الى توفير فرص عمل ضخمة للشباب.





وأوضح النائب، أن لجنة السياحة بالبرلمان طالبت كثيرًا ان بيكون هناك صندوق للسياحة والاثار، لاهميتة فى دعم وتنمية المناطق السياحية والاثرية، وتابع حديثة:" هذا الصندوق سيحافظ على السياحة بعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا".



