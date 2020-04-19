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برلمان

على رأسها العملة الصعبة .. برلمانى يكشف 5 فؤائد لصندوق السياحة والآثار

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:03 ص
الدولار
الدولار
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حسن رضوان
أشاد حسين خاطر عضو مجلس النواب، بجهود مجلس الوزراء فى الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، الذى يهدف الى  المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.

وقال "خاطر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تضخ زيادات فى الموازنة العامة فهى التى تعمل على توفير العملة الصعبة إضافة الى توفير فرص عمل ضخمة للشباب.

وأوضح النائب، أن لجنة السياحة بالبرلمان طالبت كثيرًا ان بيكون هناك صندوق للسياحة والاثار، لاهميتة فى دعم وتنمية المناطق السياحية والاثرية، وتابع حديثة:" هذا الصندوق سيحافظ على السياحة بعد أنتهاء أزمة فيروس كورونا".

وكان ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
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