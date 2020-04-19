مدرب الأهلي يرد على مقولة "المارد الأحمر يفوز لضعف الفرق الأخرى وليس لقوته"

تحدث ديفيد سيزا المدرب العام بالجهاز الفني لنادي الأهلي عن مقولة أن المارد الأحمر يفوز في الدوري نتيجة ضعف الفرق الأخرى وليس قوة القلعة الحمراء.





وقال سيزا في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:"كنا نثق في لاعبينا ومتأكدون من أننا نمتلك العديد من الأفراد التي تصل بنا إلى أبعد نقطة في أي بطولة نشارك بها".





وأكمل: "الأهلي فريق كبير والجميع يعرف ذلك ولا يعني الفوز بالعديد من المباريات هو أن الدوري المصري ضعيف فنحن وصلنا أيضا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وأردف:"هناك العديد من الأندية في مصر قوية مثل الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي كما أن المقاولون العرب يعتبر فريق مفاجأة بالنسبة لنا وكان منافسا قويا".





وأوضح: "طريقة تدوير اللاعبين طريقة في غاية الأهمية على المدى البعيد وقمنا بعمل التدوير في إندرلخت والأهلي لأنهم يمتلكون عددا كبيرا من اللاعبين المميزين".