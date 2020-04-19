AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض- تهديدا إلى الصين في حال كانت مسئولة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنه سيكون هناك تبعات في حال تبين أن الصين هي من بادرت بجائحة فيروس كورونا بشكل متعمد.

وأضاف ترامب أن الصين هي الدولة الأعلى في وفيات كورونا، موضحا أنها أكبر بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أن الصين عليها تبرير عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690.714، بعد تسجيل نحو 29 ألف حالة جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: تهديد كورونا ليس بالكبير.. ولدينا 15 مصابا حتى الآن

بعد "الفيروس الصيني".. ترامب يغرد عن العلاقة بين كورونا والأمريكيين من أصل آسيوي

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

تقرير سري للمخابرات الأمريكية.. جريمة صينية وراء انتشار الوباء الخطير في العالم

سري للغاية.. تقرير خطير للمخابرات الأمريكية عن دور الصين في تفشي كورونا.. وبكين تنفي تعمدها إخفاء أرقام الضحايا

تقارير مخابراتية وحرب تصريحات.. شجار أمريكي صيني جديد بسبب انتشار كورونا

ترشيحاتنا

بأقل تكلفة.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس في رمضان

أحمد موسى: ألمانيا سيطرت على فيروس كورونا بهذه الطريقة.. فيديو

الزمالك يتراجع عن إعادة لاعبه المعار

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

بعد رد الفيفا.. الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددا لاتحاد الكرة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد