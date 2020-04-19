أهالي الدقهلية يستقبلون ممرضتين متعافيتين من كورونا بالزفة والمزمار

استقبل أهالى قرية الصلاحات وكفر الصلاحات التابعتان لمركز بنى عبيد بالدقهلية الممرضتين اللتين شفيتا من فيروس كورونا بعد عودتهما من الحجر الصحي بالمزمار والطبول وسط فرحة غامرة بخروجهما.





تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لأهالى القريتين وسط هتافات لهن و للجيش الأبيض الذى يؤدى دور فيه كل معانى التضحية والعطاء.





ووجهت الممرضتان فاطمه وميادة الشكر للأهالى على الاستقبال الكبير وهذه الاحتفالية، كما وجهتا الشكر للطاقم الطبى الذى أشرف على علاجهما داعين الله الشفاء لكل مصاب.





يذكر أن الممرضتين تعملان بمستشفى الصدر بـ دكرنس واصبن بالفيروس منذ أسبوعين ومعهن عدد آخر وتم شفاءهن عقب تلقيهن العلاج داخل العزل بتمى الأمديد.