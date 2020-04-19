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رياضة

المستشار القانوني للإسماعيلي: لم أتدخل في قضية حمدي النقاز ضد الزمالك.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:38 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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حسن العمدة
أكد المحامي نصر عزام المستشار القانوني للإسماعيلي، أنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ضد القلعة البيضاء.

قال عزام في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الزمالك لم يكلفني بمتابعة القضية وبالتالي لم أتدخل في الأمر مطلقًا".

وفسر عدم متابعته لقضية الزمالك مع النقاز إلى قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، موضحًا أن المجلس قد يكون له رؤية معينة ولم يكلفه بالأمر.

وكان النقاز حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار لمصلحة حمدي النقاز، وطلب الزمالك ايقاف تنفيذ الحكم لحين الحصول على حيثياته والتظلم عليه خلال ١٠ أيام.

وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا نادي الزمالك 45 يوما لسداد مستحقات اللاعب وإلا سوف يُحرم من قيد لاعبين جدد.

وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية 4 أشهر، وهو الادعاء الذي رفضه مسؤولو الزمالك، الذين أكدوا أكثر من مرة أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة ومقدمة ولديهم كل المستندات التى تثبت ذلك.

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