ترامب: وفيات كورونا في أمريكا ستصل إلى 60 ألفا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خبرا صادما خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات انتشار وباء فيروس كورونا.





وقال ترامب خلال المؤتمر إنه من المتوقع ارتفاع عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف عدد وفيات كورونا المسجل في الولايات المتحدة حتى الآن.





وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 35443 حالة، وفقا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





فيما ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 690714، بعد تسجيل نحو 29 ألف إصابة جديدة.





وأضاف ترامب أن الإجراءات التي اتخذتها إدارته ساهمت في إنقاذ نحو 300 ألف أمريكي من الموت بفيروس كورونا.





وتابع أن الولايات المتحدة لو طبقت نظرية مناعة القطيع لفقد ملايين الأمريكان أرواحهم بسبب كورونا.





واستراتيجية مناعة القطيع باختصار أن يمارس الأشخاص حياتهم بشكل طبيعي، إذ يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالي تتعرف أجهزتهم المناعية عليه، ومن ثم تحاربه إذا ما حاول مهاجمتها مجددًا. ويمكن اكتساب مناعة القطيع من خلال لقاح لعدد كبير من الناس لمكافحة الوباء، مما يصعّب من انتقاله لآخرين.





وأعلن ترامب أن ولايات أمريكية مثل تكساس وفيرمونت ستبدأ في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءًا من الاثنين مع أخذ بعض الاحتياطات





وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا.



