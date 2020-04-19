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فن

يسرا تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة القديرة يسرا صورة جديدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تهنئ الأقباط وجموع الشعب المصري بعيد القيامة المجيد متمنيه دوام المحبة والسلام والاخوة بين الشعب المصري.

وعلقت يسرا على الصوة قائلة : حبايبي وإخواتي كل سنة وإحنا طيبين وفي محبة وسلام دائما مع بعض سند و عزوة وإيد وحدة 🇪🇬 #يوم القيامة المجيد.. #Youssra #يسرا.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى : 

وانتي طيبه يا جميله 

كل عيد وانتم طيبين 

وحضرتك طيبة وبخير فنانة رائعه وانا بحب حضرتك جداااا ورمضان كريم علي حضرتك 

وانتى طيبه ياحلى واجمل فنانه الجميله يسرا 

وتقوم النجمة يسرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" بطولة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد ‏العزيز.
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