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سيارات

فولكس فاجن تقدم سيارة عائلية جديدة فئة كروس أوفر.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار

قالت بعض المواقع المتخصصة في شئون السيارات أن فولكس فاجن تعمل على تطوير سيارتها الكروس أوفر العائلية.


واكدت المواقع ان فولكس فاجن ستبدأ في إناتاج سياراتها الجديدة في النص الثاني من عام 2021 لتطرحها في أوروبا.


ستتمتع هذه السيارة  بمحرك بنزين توربيني  بعزم 128 حصان بالإضافة إلى علب سرعة ميكانية ب 6مراحل.


أما الهيكل طوله 3 متر و99 سم كما أنها تبعد  قاعدتي العجلات فيه عن بعضهما مسافة 2560 ملم ، مبني على منصة


 

كما ستأتي بهيكل بطول 3 أمتار و99 سنتيمترا، تبعد قاعدتي العجلات فيه عن بعضهما مسافة 2560 ملم، مبني على MQB-А0 الشهيرة.


كما ستزود  السيارة بواجهة قيادة رقمية شاشة كبيرة تعلم باللمس تتحكم بانظمة المولتيميديا والتكييف وغيرها .


وستقوم فولكس فاجن بتطوير العديد من السيارات التي ستلقى رواجا كبير  في الأسواق ومنها السيارات الكهربائية .

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