أحمد حسن: محمد شحاتة يغيب عن مواجهة الزمالك والمصري بسبب الإصابة

أكد الإعلامي أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، غياب محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام المصري، المقرر إقامتها غدًا، وذلك بعد تأكد معاناته من الإصابة.

ويشكل غياب اللاعب، ضربة للفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز البدائل المناسبة لتعويض غيابه

ويُعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره الزمالك.

ويأتي هذا الاجتماع قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غداً، الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

توقيت المباراة والمكان

تنطلق مباراة المصري والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، أحد الملاعب الحديثة التي تستضيف مباريات البطولات الأفريقية بمستوى تنظيم جيد.

وتعتبر المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يزيد من أهميتها نظراً لأن الفريقين يتنافسان على حصد النقاط والتقدم نحو التأهل إلى الدور القادم.

