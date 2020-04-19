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أخبار العالم

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أسر أحد كبار قادة  تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا.

وقال المسماري في إفادة صحفية إن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب بـ"العمو".

وأضاف أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي"، مشيرا إلى أن تركيا توسع أنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو مايعتبر تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط .

وأوضح أن هذا المجرم المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017.

وتابع أنه تم أسر المعني مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم إبن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي .


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