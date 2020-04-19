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سيارات

9 طرق سهلة للحصول على زجاج سيارة لامع

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعتبر تنظيف زجاج السيارة أمرا هاما وسهلا للغاية، ويمكنك أن تقوم به دون الذهاب إلى مغسلة السيارات  باستخدام ادوات بسيطة .


وفيما يلي سنرصد لك  بعض الخطوات للحصول على زجاج سيارتك لامع .


1-أولا أغسل زجاج سيارتك بالمياه جيدا قبل إضافة مواد التنظيف.


2- يجب أن تقوم بوضع منظف خاص بزجاج السيارات على الزجاج الأمامي.


3- قم باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.


4- امسح الزجاج بحركات راسية مستقيمة


5-أعد هذه الطريقة بحركات أوفقية حتى إنهاء تنظيف الجزء الأول.


6- عند الانتهاء من التنظيف انتقل إلى تنظيف النصف الثاني باتباع الخطوات ذاتها



7- لا تقم بتنظيف الزجاج في حركات دائرية، لأن الحركات الدائرية تترك أثرًا على الزجاج.



8- قم بتلميع الزجاج بعد الانتهاء من تنظيفه، فعليك هنا اتباع الحركات الدائرية في التلميع واستخدم قطعة قماش أخرى غير التي استخدمتها في التنظيف.


9-  لمع الزجاج من أحد الجوانب وانتقل إلى الجانب الآخر لتلميع الزجاج .

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