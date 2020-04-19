9 طرق سهلة للحصول على زجاج سيارة لامع

يعتبر تنظيف زجاج السيارة أمرا هاما وسهلا للغاية، ويمكنك أن تقوم به دون الذهاب إلى مغسلة السيارات باستخدام ادوات بسيطة .





وفيما يلي سنرصد لك بعض الخطوات للحصول على زجاج سيارتك لامع .





1-أولا أغسل زجاج سيارتك بالمياه جيدا قبل إضافة مواد التنظيف.





2- يجب أن تقوم بوضع منظف خاص بزجاج السيارات على الزجاج الأمامي.





3- قم باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.





4- امسح الزجاج بحركات راسية مستقيمة





5-أعد هذه الطريقة بحركات أوفقية حتى إنهاء تنظيف الجزء الأول.





6- عند الانتهاء من التنظيف انتقل إلى تنظيف النصف الثاني باتباع الخطوات ذاتها









7- لا تقم بتنظيف الزجاج في حركات دائرية، لأن الحركات الدائرية تترك أثرًا على الزجاج.









8- قم بتلميع الزجاج بعد الانتهاء من تنظيفه، فعليك هنا اتباع الحركات الدائرية في التلميع واستخدم قطعة قماش أخرى غير التي استخدمتها في التنظيف.



