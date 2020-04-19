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مصطفى وزيرى: العالم بكل جنسياته يتفاعل مع عروض الآثار المصرية.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:35 ص
مصطفي الوزيري الأمين
مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
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آيات أحمد
قال مصطفي الوزيري  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن يوم التراث العالمى مهم جدًا فى العالم أجمع ولذلك يجب على مصر أن تكون أولى الدول التى تهدى هدية للعالم كله فى يوم التراث العالمى، ولذلك بدأنا منذ عام 2017 بالانتظام وأعلنا للعالم بهديتنا.
 
لافتًا إلى أنه يوم 18 أبريل هذا العام أعلنا وأطلقنا جولات افتراضية إلكترونية للمناطق الأثرية بمصر، وذلك تحت عنوان " خليك فى بيتك، ومصر مستنياك بعد انتهاء الأزمة".


وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجولات الافتراضية أذهلت العالم كله، مشيرًا إلى أن العالم بكل جنسياته تفاعل مع تلك الجولات.

وتابع أنه تم تصوير العديد من القطع الأثرية وأعمال الترميم لعدد من التماثيل فى المتحف الكبير، وعرضنا كل هذا أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن العالم بكل جنسياته يتفاعل مع عروض الآثار المصرية، مضيفًا أن الملايين تفاعلوا مع الفيديوهات المعروضة.

وأكد أنه بعد انتهاء الأزمة التى يعانى منها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد سيحدث انفراجة وتدفق كبير من السياح لمصر.
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