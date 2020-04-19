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أخبار العالم

أكبر ارتفاع يومي.. روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة في 24 ساعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:27 ص
روسيا تسجل أكثر
روسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت السلطات الصحية الروسية، اليوم، إنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة بالفيروس المستجد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير من 313 إلى 361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 42853 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن البلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي.

وقال بوتين - في رسالة معايدة بمناسبة عيد الفصح المجيد نُشرت على الموقع الإلكتروني للقصر الرئاسي "الكرملين"، ونقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية"- إن "جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول.. كما أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك".

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده "تدرس بعناية تجربة الدول الأخرى في مكافحة (كوفيد-19) وتتبادل الأفكار مع الشركاء الأجانب".
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