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حوادث

إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح في سوهاج

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:18 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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خالد رياض

أصيب عامل في انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 38 طن قمح علي الطريق الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، قادمة من صوامع سفاجا إتجاه صوامع طهطا.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق فرعي بين مدينة جهينة والطريق الصحراوي الغربي إنتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور لمكان الحادث.

 وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "عبد الوهاب.ك.م" 47 عاما سائق بالشركة العامة للصوامع بسفاجا ويقيم سفاجا البحر الأحمر محملة بـ” 38 ” طن قمح قادمة من صوامع سفاجا إتجاه صوامع طهطا إختلت عجلة القياده بيده مما أدي لإنقلابها وحمولتها علي جانب الطريق .

 نتج عن ذلك إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ” وتم نقله لمستشفى جهينه المركزي وتم تقديم العلاج اللازم وصرح له بالخروج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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