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حوادث

حجبها عن المواطنين.. ضبط مدير شركة مستلزمات بحوزته 1700 كمامة وجوانتي بسوهاج

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:49 ص
كمامات طبية
كمامات طبية
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خالد رياض

تمكنت حملة أمنية قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين في سوهاج، من إلقاء القبض على مدير مسئول شركة مستلزمات طبية وبحوزته 1700 كمامة وجوانتي حجبها عن المواطنين.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بتمكن حملة أمنية من ضبط  48 قضية تموينية شملت ضبط "أحمد.ا.ا" 24 عاما مدير مسئول شركة مستلزمات طبية ويقيم دائرة مركز المنشاة لإدارة نشاط تجاري بدون ترخيص وتجميع كميات من الكمامات والجوانتي مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها في السوق السوداء وتم ضبط 1000 كمامة و700 جوانتي.


وجرى ضبط "أحمد.ف.ذ" 38 عامًا مدير مسئول محل أسماك ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 60 كيلو جرام أسماك مملحة.


كما تم ضبط "روماني.ج.ع"  30 عاما صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 25 قطعة باتيه.


وتحررت المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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