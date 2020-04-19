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تعليم

وزير التعليم يرد على المجادلين: الطلاب تفاعلوا مع المكتبة الرقمية وحققنا 60 مليون مشاهدة "والارقام مابتكدبش"

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:31 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه في الفترة الأخيرة، قدمت الوزارة الكثير من الحلول التعليمية التي أفادت الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن كل هذه الحلول تمت بناءً على استثمارات سابقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أبرز وأهم هذه الحلول التي قدمتها الوزارة هي المكتبة الرقمية "ذاكر"، لافتًا إلى أنها مكتبة زاخرة بالمصادر العلمية المختلفة التي تفيد جميع طلاب الصفوف الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم: إن المكتبة الرقمية قد حققت حتى الآن أكثر من 60 مليون مشاهدة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه النسبة العالية جدا من المشاهدات في وقت قصير، تؤكد  أن مصر بخير وأن طلابنا المصريين لديهم شهية التعلم وقادرين عليه، وذلك رغم كل الجدل وكل ما يتردد من إحباطات  وقال الوزير "الأرقام ما بتكدبش".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن رابط المكتبة الرقمية هو https://study.ekb.eg/

وقال وزير التربية والتعليم: تضم هذه المكتبة الرقمية، محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التليفزيون.

وردًا على تساؤلات جميع الطلاب وأولياء الأمور بشأن كيفية الاستفادة من المكتبة الرقمية "ذاكر" في إعداد المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس، يقدم موقع "صدى البلد" شرحا وافيا بهذا الشأن:

* إن المكتبة الرقمية  "ذاكر" الإلكترونية متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمينن ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg لكل طلاب مصر في جميع المراحل الدراسية.

* تستطيع من أي مكان الوصول لـ المكتبة الرقمية  "ذاكر" ، لتستفيد من المحتوى التعليمي الموجود عليها خلال فترة تعليق الدراسة في المدارس من غير ما تحتاج تنشئ حساب ولا تدخل كلمة مرور.

* يمكن الدخول على المكتبة الرقمية ذاكر من خلال الضغط على  https://study.ekb.eg  ، ليجد الطالب صفحة فيها كل المواد الدراسية، ويكون بإمكانه أن يختار المادة التي لها علاقة بالموضوع الذي يبحث عنه .

* بعد ذلك يختار الصف الدراسي ، ولتظهر له مصادر تعليمية مختلفة من فيديوهات وصور وغيرها تشرح الدروس والمواضيع الخاصة بالمادة التي اختارها وتساعده على الفهم والتعلم بطريقة سهلة وبسيطة.

* سيجد الطالب أيضا ملخصات وتدريبات على كل درس تساعده على التأكد من أنه قد فهم الدرس جيدا.
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