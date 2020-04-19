مجلس النواب يستكمل استعداداته للجلسات القادمة بتركيب غرف التعقيم الذاتي على أبوابه

كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأمانة العامة بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.





يأتى ذلك في إطار استعدادات مجلس النواب للجلسات العامة القادمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل، واتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية التي يتخذها المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،



وقد تم استلام غرف التعقيم المطلوبة من وزارة الإنتاج الحربي التي قامت بتصنيع وتوريد هذه الغرف بالكفاءة المطلوبة.





وقد نقل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الشكر والتقدير للواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي من الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، على سرعة الاستجابة من سيادته لتلبية مطالب مجلس النواب من غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائق في هذا الخصوص ، وأنه توجد رسالتان من وراء هذا الامر ، الأولى: أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وأن دعم المنتج المحلي واجب وضرورة.





وجدير بالذكر أن مجلس النواب اتخذ عددًا من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة.





ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء التصويت على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى.