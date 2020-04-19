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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر 4 مناطق بالمملكة من أمطار مصحوبة بالرياح

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:14 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية 4 تنبيهات لمناطق (الباحة- جازان- المدينة المنورة- تبوك) بهطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدة محافظات في جازان والباحة.

وتوقعت الهيئة اليوم الأحد هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، و الداير بني مالك، و الدرب، والريث، و العارضة، و العيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر  حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

فيما نبّهت هيئة الأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، بلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .

أما بمنطقة المدينة المنورة، نبهت الأرصاد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًّا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد، موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

فيما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك و محافظة تيماء، مشيرة إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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