تخوف من ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا بالصين

كشفت عدد من التقارير أن تفشي الفيروس التاجي في مقاطعة خنان الصينية أثار مخاوف من احتمال وجود موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا.

وقالت التقارير إن مجموعة جديدة من الحالات اندلعت بين الطاقم الطبي في مستشفى جيا كاونتي الشعبي في المنطقة.

حيث عاد أحد الموظفين لتوه بعد 14 يومًا في الحجر الصحي بعد أن عادوا من ووهان في مقاطعة هوبي المجاورة ، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية العام الماضي.

جاءت أخبار انتشار الجائحة المزعومة، التي كشفت عنها صحيفة ديلي إكسبريس، أن هناك 16 حالة جديدة مؤكدة من فيروسات التاجية في 18 أبريل، وهو الأدنى منذ 17 مارس ونزولًا من 27 في اليوم السابق.