بـ هاي كول غريب.. صبا مبارك تخطف الأنظار على السوشيال ميديا





وظهرت صبا بإطلالة كاجول ببنطلون جينز، وهاي كول تركواز بكم طويل والكتف الاخر بدون اكمام ، ونسقت مع اطلالاتها حزام باللون البني والذي ارتدته بطريقة مبتكرة .





واعتمدت صبا تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت بأسداله علي كتفيها ، والتقطت الصورة بطريقة ابهرت الجمهور وعلقت صبا علي الصورة بكلمات بسيطة وكتبت " بطلت اعد الايام "





وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة وكان ابرز التعليقات " انتي بطلة حياتي ، واخر " بحبك".



