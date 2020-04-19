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مرأة

بـ هاي كول غريب.. صبا مبارك تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة صبا مبارك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت صبا بإطلالة كاجول ببنطلون جينز، وهاي كول تركواز بكم طويل والكتف الاخر بدون اكمام ، ونسقت مع اطلالاتها حزام باللون البني والذي ارتدته بطريقة مبتكرة .

واعتمدت صبا تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت بأسداله علي كتفيها ، والتقطت الصورة بطريقة ابهرت الجمهور وعلقت صبا علي الصورة بكلمات بسيطة وكتبت " بطلت اعد الايام "

وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة وكان ابرز التعليقات " انتي بطلة حياتي ، واخر " بحبك".

 
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