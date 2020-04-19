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أخبار البلد

"إيد في إيد" مبادرة لخريجي الأزهر وبيت العائلة بالأقصر لمواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:54 م
مبادرة إيد في إيد
مبادرة إيد في إيد
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محمد شحتة
أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر، مبادرة "إيد في إيد" للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودعم ومساندة أجهزة الدولة المعنية بالقضاء علي المرض، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.


ومن جانبه أوضح الشيخ محمد الرملي حسين، نائب رئيس المنظمة، والأمين العام لبيت العائلة، أن هذه المبادرة جاءت انطلاقًا من دور الأزهر الشريف، وبيت العائلة المصرية ، الاجتماعي في وقت الأزمات، للتعامل الإيجابي مع الأزمة، ومساعدة مؤسسات الدولة في القيام بالمهام المطلوبة، واستحضارًا لروح التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.


وأشار الرملي إلى أن المبادرة تفتح المجال لتسخير كافة إمكانات المنظمة وبيت العائلة لمساندة جهود الدولة المضنية للقضاء علي فيروس كورونا، بكافة السبل الممكنة، من منطلق المسئولية الاجتماعية الملقاة علي عاتق المنظمة وبيت العائلة.


فيما أفاد الأمين العام للمنظمة، ومنسق عام بيت العائلة، ضياء الدين أحمد محمد الطيب، أن أهداف المبادرة هي تدعيم المشاركة المجتمعية الإيجابية فيما يخص محاربة الوباء والحد من انتشاره، بالإضافة إلي نشر الوعي الصحي بإدارة الأزمات الصحية علي المستوي الشعبي، عن طريق استخدام وسائل السوشيال ميديا والإعلام، والتوعية الشخصية لأعضاء المنظمة وبيت العائلة لكافة أسرهم وأصدقائهم، بالإضافة لدعوة كافة أعضاء المنظمة وبيت العائلة للتبرع لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل الصحي.


يذكر أن مبادرة "إيد في إيد" تحت رعاية الشيخ محمد الطيب، رئيس فرعي المنظمة وبيت العائلة، ونيافة الأنبا يوساب، نائب رئيس بيت العائلة، والشيخ محمد الرملي، الأمين العام لبيت العائلة، ونائب رئيس المنظمة، ونيافة القس أرمانيوس وبالميلاد، الأمين مساعد لبيت العائلة، وضياء الدين أحمد محمد، الأمين العام للمنظمة والمنسق العام لبيت العائلة.
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