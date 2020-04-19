خليك فى البيت .. هانى شاكر ومسرحية بعد الليل على قناة يوتيوب وزارة الثقافة في شم النسيم

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء الاثنين 20 ابريل من خلال المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حفلا لامير الغناء العربى هانى شاكر بمناسبة أعياد الربيع





يتضمن الحفل باقة مختارة من اعماله الشهيرة منها هو اللى اختار ، حبيب حياتى ، لو قالولك ، كل اللى عرفوا ، انت معايا ، لو رحت بعيد ، قربنى ليك ، لسة بتسألى ، لو بتحب ، نسيانك صعب ، يا ريتك معايا ، على الضحكاية ، معاك وغيرها الى جانب مجموعة من اغانى الطرب العربى .



