خليك فى البيت .. هانى شاكر ومسرحية بعد الليل على قناة يوتيوب وزارة الثقافة في شم النسيم

تبث وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء الاثنين 20 ابريل من خلال المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حفلا لامير الغناء العربى هانى شاكر بمناسبة أعياد الربيع
يتضمن الحفل باقة مختارة من اعماله الشهيرة منها هو اللى اختار ، حبيب حياتى ، لو قالولك ، كل اللى عرفوا ، انت معايا ، لو رحت بعيد ، قربنى ليك ، لسة بتسألى ، لو بتحب ، نسيانك صعب ، يا ريتك معايا ، على الضحكاية ، معاك وغيرها الى جانب مجموعة من اغانى الطرب العربى .
يليه العرض المسرحى بعد الليل من إخراج خالد جلال وبطولة 32 فنان من خريجى استوديو مواهب مركز الإبداع الفنى ويضم مشاهد متنوعة تتناول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال مواقف انسانية تعيد إحياء ذكريات الزمن الجميل وتدعو لاعلاء القيم النبيلة والمبادئ السامية منها تأخر الزواج ، الهجرة غير الشرعية ، الاثار السلبية لموقع التواصل الاجتماعي وغيرها .