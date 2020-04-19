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تعليم

عميد سياسة القاهرة لطلاب السنة النهائية: الأزمة ستحل قريبا.. وعليكم تجهيز مشروع التخرج من الآن

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:31 م
كلية الاقتصاد والعلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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عبد الله علي
وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة لطلاب السنة النهائية في الكلية قائلًا "إن شاء الله سوف تنتهي الأزمة قريبًا، وسيتم حل مشكلة الامتحانات، وكل ما في الأمر هو الخوف على سلامتهم وسلامة الجميع".
 
وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأزمة الحالية ممكن أن تأخر الامتحانات أسبوعين أو ثلاثة عن موعد امتحانهم الأصلي، ولكن عليهم الصبر، لافتا أن على الطلاب المذاكرة والاستعداد لمشروع التخرج.
 
وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن طلاب السنة النهائية في الكلية يقومون بمشروع تخرج، فمن الممكن أن يتم تجهيزه الآن، حتى يعرفوا موعد الامتحانات ويتم تسليم المشروع، موضحًأ أن الأقسام العلمية بالكلية تتواصل مع الطلاب، مشيرين إلى أن الموعد المحدد كان 16 مايو القادم، فيوجد فرصة ثلاثة أسابيع لتسليمه.
 
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكلها المعتاد، واستبدالها ببحث أو امتحان إلكتروني، ويرجع في ذلك للجامعة والكلية لتحديده، على أن يتم تطبيق المواد العملية العام المقبل أو في فترة الصيف، على أن تؤجل امتحانات السنوات النهائية حتى يتم وقف تعليق الدراسة، ومحاصرة فيروس كورونا المستجد.
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