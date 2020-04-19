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مرأة

جمال شعبان يكشف حقيقة انتهاء أزمة كورونا فى فصل الصيف .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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رنا عصمت - علي الخشاب- احمد بيسو

يعتقد كثيرون حول العالم أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف المقبل، يمكن أن يساعد في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ربما يقضي على موجة الوباء بشكل نهائي.

 

أوضح الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، فى ندوة خاصة بموقع "صدى البلد"، أن هناك بعض النظريات العلمية تؤكد أنه يمكن أن يقل انتشار الفيروس على الأسطح مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأضاف جمال شعبان، أنه رغم ظهور تقديرات متباينة بهذا الشأن، فإنه لا توجد إجابة قاطعة حتى الآن على سؤال ما إذا كانت حرارة الصيف ستقضي على الوباء، حسبما يقول باحثون.


وتابع قائلًا:"بعض الشائعات التى تؤكد ان الصيف وارتفاع درجات الحرارة تساعد على قتل فيرس الكورونا ليس به تاكيد علمى ، والفيروس يتواجد على الاسطح من ساعات الى ايام ". 

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