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رياضة

تعرف على العائق الوحيد في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
باتت فكرة استعادة برشلونة للنجم البرازيلي نيمار جونيور صعبة للغاية، بعد تحرك جديد من إدارة باريس سان جيرمان.

وقدم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو عرضا لا يمكن رفضه من أجل تجديد عقد نيمار، على أمل أن يغير النجم البرازيلي رأيه، ويصرف النظر عن فكرة العودة لبرشلونة.

ويؤكد الصحفي الإيطالي نيكولا سكيرا أن عرض تجديد نيمار يتضمن راتبا قياسيا يصل لـ38 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ يستحيل للبرسا معادلته في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وترغب إدارة النادي الباريسي في ربط نيمار بعقد يمتد حتى عام 2025، علما بأن عقده الحالي ينتهي صيف عام 2022.

وسيلغي التجديد إن حدث، إمكانية تطبيق بند "فيفا"، والذي يسمح للاعب بفسخ عقده بموسمه الثالث مع ناديه بشروط معينة، وذلك إذا وقع العقد قبل بلوغ 27 عاما.
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