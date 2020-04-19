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أخبار البلد

ثقافية الصحفيين تنظم حفل شم النسيم أون لاين من باريس للعازف طارق الجرواني.. غدا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل شم النسيم أون لاين للمايسترو والعازف المصري الفرنسي طارق الجرواني من قلب العاصمة الفرنسية باريس سيتم بثه عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غدا الاثنين الساعة ٨ مساء.

عمل طارق عازفًا إضافة إلى قيادته للفرق الموسيقية في العديد من الحفلات لكبار النجوم ، واشتهر في فرنسا بعد أن حول شرفة منزله  لمسرح موسيقي يعزف عبره للمارة القلائل والجيران.

جدير بالذكر أن طارق الجرواني"43 عامًا"، يحاول دمج الموسيقى الشرقية والغربية، فيعيد توزيع الألحان الشرقية كأغاني أم كلثوم، وغيرها من الألحان الغربية..بدأ ارتباطه  مع الموسيقى في سن صغير ، وتعلم العزف بنادي الطلائع في طنطا، بعدها انتقل إلى نادي الموسيقى ليصبح بعدها أصغر مايسترو في مصر، وعمل بالفرق القومية في مسرح البالون، ومدرب موسيقى وكورال بمركز ثقافة طنطا، ونظم عددًا من الحفلات قبل أن يترك مصر‪.‬

ووقع عليه الاختيار في عام 2000 كمنسق لإحدى بعثات التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا، وقبل انتهاء البعثة عرض عليه أن يبقى في فرنسا للعمل في مجال الموسيقى، وهو العرض الذي وافق عليه.
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