على طريقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. درة تثير الجدل حول ارتباطها بمصمم ديكور مصري

أصبح السوشيال ميديا منصة لإعلان الارتباط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وهو ما حدث مع كل من أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، ومؤخرا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى، لتأتي درة فتثير حالة من الجدل عن علاقتها بمصمم الديكور والمعمارى هانى سعد الذى ظهرت معه في أكثر من مرة.

البداية كانت مع صورة للفنانة درة مع سيارة "مرسيدس"، وقامت بإظهار لوحتها الخاصة مكتفية برقم "1"، وهو نفس الحالة لصورة انتشرت لمصمم الديكور هانى سعد، وهو الأمر الذى دفع البعض إلى الربط بينهما؛ خاصة أنها لم تكن المرة الأولى حيث ظهرا معا فى سيارة واحدة التقطا بداخلها صورة.





وبرغم حالة الشك التى انتابت البعض خاصة أنه ليس هناك أى تعليق رسمى من الطرفين، فإن الشكوك زادت عن إمكانية ارتباطهما أو إعلانه فى القريب العاجل، وهو ما أكده تعليق الطرفين على صورة للفنانة درة نشرتها عبر إنستجرام، حيث وجه هانى سعد رسالة إليها قائلا "أحبك"؛ لترد ردة بشكل قاطع "أحبك أيضا".





وأُثيرت الأقاويل والتفسيرات عن هذه العلاقة خاصة أنها نفس الردود التى أعلن عبرها أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز ارتباطهما واعترف كل منهما بحب الآخر.



